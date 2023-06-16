資深藝人許傑輝捲性騷風波，接連遭多名女星指控惡行，對此，他發表道歉聲明，並宣布「即日起退出演藝事業」，未料，PO文底下仍湧現不少人留言替他打氣，讓網友相當不解，便以「許傑輝為啥這麼多人挺啊？」為題發問，立刻獲得許多人給的專業分析。

網友在PTT以「許傑輝為啥這麼多人挺啊？」為題發文，指出此起事件描述最鉅細靡遺，並讓人感到不舒服的文章，無非是女星黃云歆發文那篇，除了不是毫無來由的指控，還有一堆人也有類似經歷，加上還有人證，而且從許傑輝的反應看來，似乎讓人更覺得有這回事，不過最訝異的無非是許多人都認為這沒什麼，甚至將矛頭指向受害女星是「想紅、翻舊帳」。

許傑輝捲性騷仍有不少人留言打氣，讓網友相當不解。（圖／PTT）

該名網友指出先前許多性騷案例都被罵翻，唯獨許傑輝的事件是正反意見都有，因此提出幾點疑問：「是大家對藝術家比較寬容？還是他真的很受歡迎？還是大家真的覺得這些言語很正常？」對此，許多人紛紛回應：「因為不是受害者，所以不會有不舒服的感覺」、「多年來維持的形象，讓除非有影像實錘，不然一般人還是偏袒他」、「因為他的地位，如果他今天是出道三年，早就牆倒眾人推，這社會很現實」。

許傑輝昨(15日)宣布「即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉」，導致參與拍攝的《我的婆婆怎麼那麼可愛》第2季首當其衝，公視與製作團隊討論後，決定暫緩拍攝並進行換角，另覓適合人選後再復拍。

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