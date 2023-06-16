雷神機動雷射武器可癱瘓敵艦

美國正在新墨西哥州白沙飛彈試驗場（White Sands Missile Range）測試雷神（Raytheon）設計並開發的H4機動雷射武器。而美國海軍代表不但出面，更參與了測試。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）報導，H4是五角大廈的嶄新概念，以致力開發機動雷射武器。而研製這托盤式10-瓩雷射武器的主要目的在於，讓它較容易長途移動，並便於裝設在不同的平台上。

而據《軍網》（Forces Network）報導，美國空軍已接收了這款反無人機，以防地面部隊遭短程空中攻擊威脅的新型雷射武器。而在交付前，它通過了空軍的檢測與評估計畫，其中包括好幾天的實彈演習，以在短程攻擊、蜂群攻擊和長程威脅的狀況下，尋獲、瞄準、追踪並摧毀目標無人機。

事實上，自1960年代以來，雷神就在研製各式雷射武器，而H4是結合多年來研發的技術，所打造出的導能武器。這款新一代雷射武器比先前的產品體積更小、更強大，也具備更多功能，可裝在軍車、軍艦和戰機上，並能用以摧毀無人機、飛彈和小型船艦等各式目標。

美國空軍已接收雷神的H4新型反雷射武器

H4只要靠筆記型電腦，還有電玩式控制器操作，並能加入現有的防空和指管系統。而美方會開發H4雷射武器，是為了要以更有效的方式，來抵禦如無人機和其他無人系統的威脅。

如機砲和飛彈等傳統武器的缺點在於，它們雖然身價昂貴，但在對付無人武器時，卻可能緩慢又缺乏效率。相對的，雷射系統卻具備快速、準確和每次發射價格相對低廉等優勢。而根據大氣條件和雷射功率不同，它的射程最遠可達數公里。

H4除了對付空中目標外，還能用來癱瘓或摧毀敵艦。當傳統武器面對難以打擊太遠的目標，或是可能造成嚴重的附帶損害時，或許它格外管用。事實上，H4雷射武器可以用來當作戰略威懾工具，由於它擁有摧毀來襲飛彈，或是癱瘓敵艦的能力，因此只要現身，就能成為嚇阻對手的強大利器，有助於避免衝突升級。