一名女性前黨工日前以「讓我為自己勇敢一次」為題在臉書發文控訴遭性騷擾，更點名時任青年部主任、前勞動部政務次長李俊俋機要秘書蔡沐霖「不僅沒有接住我，更狠狠地把我踹到無底深淵」。對此，蔡沐霖則向民進黨秘書長許立明寫了一封信，文中強調，該女任職期間未曾向他或副主任、性平單位提出任何有關性騷擾的申訴或表述。蔡沐霖直言，若最終被迫訴諸法律以還原真相或回復名譽，屆時恐將牽連黨部相關人士，請民進黨黨中央詳實調查，毋枉毋縱。

蔡沐霖在信件中指出，此事對他與家人造成無可逆轉的巨大傷害，且民進黨中央黨部所召開之記者會，既無視本案於2021年3⽉業已完成之調查訪談與處置，⼜在未審先判的狀態下直⾔要將他「移送法辦」，造成對他的⼆度傷害。蔡沐霖感嘆表示，基於對民進黨的深厚情感，他第⼀時間選擇相信黨的公正機制能夠透過調查還他清⽩，遺憾的是看到許嘉恬前副祕書⾧⼀案的裁處竟是如此的粗糙、偏頗不公，因此盼藉書⾯還原所有事實。

蔡沐霖提到，該女是他2020年5⽉接任青年部主任時，前任青年部主任吳濬彥所留下的3位黨⼯之⼀，當時他與其他主管對於是否留下該女有所保留，主因包括其⼯作能⼒與態度問題，但因時任新聞部主任顏若芳多次向他請託，亦考量該女若未獲續聘恐難於台北⾃⼒更⽣，勉予續聘留任。蔡沐霖強調，即使該女無法體會主管及同仁對她的最⼤寬容，也難以理解該女所⾔「他不僅沒有接住我，更狠狠地把我踹到無底深淵」，與事實相反，原因何在？

此外，針對該女稱「架空我的業務，擅⾃在青年部發布⼈事命令，要我擔任部⾨內其他黨⼯的助理」等言論，蔡沐霖強調，與事實完全不符。蔡沐霖表示，該女與他於青年部共事近六個⽉任職期間的表現始終沒有起⾊，種種原因讓他決定緊急由副主任接⼿該女無法執⾏的全部業務，避免其他同仁誤認他包庇該⼥的接連錯誤。蔡沐霖質疑，該女無法體會主管與同仁們對她的百般容忍，他也難以理解該女何以刻意顛倒因果時序？刻意混淆公眾視聽。

至於該女指控涉及「包庇」另名同仁的種種⾏為，蔡沐霖強調，該事不僅顛倒前後時序，刻意掩蓋他積極處理的事實，更透過杜撰「性平」爭議刻意混淆公眾視聽。蔡沐霖表示，該女於2020年11⽉⾃請離職，任職期間未曾向他或副主任、性平單位或任何⼈提出任何有關性騷擾的申訴或表述。此外，蔡沐霖表示，很遺憾該女曲解他的善意，更在臉書⽂中將他當時說的「規腹火」（kui-pak-hué）記成「規𡳞脬火」（kui-lān-pha-hué）、將「（心理面向上的）溝通大門」詞意刻意曲解，把他貼上此⽣難以抹滅的標籤。

蔡沐霖也誠摯建請許立明將該女的病情及服藥可能所致副作用納入考量，並認為許多事情顯示該女可能受困於病情，導致其時常以負⾯思考或負⾯反芻，解讀對話者所使⽤的語句，把不屬於自己所說過的話硬塞在自己嘴裡。

蔡沐霖最後強調，若他最終被迫訴諸法律以還原真相或回復名譽，屆時恐將牽連黨部相關⼈⼠⽽造成⼆度或三度傷害，請民進黨黨中央詳實調查，⽏枉⽏縱。

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