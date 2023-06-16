各政黨積極布局2024總統、立委選舉，但台灣民意基金會昨（15）日公布最新政黨支持度民調，藍綠相較上個月均遭受重挫，支持度分別僅20.4％及24.6％，民眾黨則大舉提升來到22.2％，形成三黨鼎足而立的局面。媒體人謝寒冰認為，國民黨支持度暴跌，與新北市長侯友宜目前處境也有很大的關係，並認為他應重新展現出警界英雄的模樣，充分準備後再講話，意即：不會多說話，但講話就是一語中的。

謝寒冰今（16）日在網路直播節目《誰來早餐》表示，民進黨近日爆發性騷、im.B等事件，支持度掉下來很正常，而國民黨雖然也有捲入性騷暗，但因為綠營的事件太過於轟動，沒有被太多討論，因此支持度跌下來應與侯友宜有關。

「這次一定要充分準備，要改變講話亂七八糟的習慣！」謝寒冰分析，除了最近正在延燒的餵藥案外，侯友宜日前至政大演講的表現也是一大問題，必須在台大的表現扭轉回來，否則對選情更加不利。

謝寒冰認為，民眾黨主席柯文哲、總統蔡英文、民進黨主席賴清德等人每天都在講錯話，因此侯友宜也不用怕會多說多錯，而是要盡快把溫吞個性的刻板印象消除，展現出警界英雄很有GUTS的一面。

謝寒冰強調，柯文哲從嶄露頭角至今以亂講話出名，失言情況又多又離譜，但柯卻也給不少人一種「講錯話是因為他老實」的感覺，未遭重大責難；侯友宜可學習柯這點，「我覺得最起碼先給人這種鐵漢，不會多說話，但講話就是一語中的，要給人這種感覺」。