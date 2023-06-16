藝人「肥肥」沈殿霞的女兒鄭欣宜去年5月滿35歲，傳聞沈殿霞因擔心女兒太早拿到遺產不工作，便定下遺囑要求女兒滿35歲才能動用2.3億遺產，但此傳聞已被沈殿霞生前經紀人否認。今(16日)香港媒體則報導，鄭欣宜去年和花店老闆交往，近來疑似因為情變失聯了兩個月，公司也索性開始冷凍她，似乎因此和公司鬧翻，但經紀人否認此事，表示鄭欣宜只是因為生病休養中，希望大家給她時間康復。

對於35歲才能領遺產的傳聞，鄭欣宜先前受訪表示每年聽到關於遺產的報導都覺得很搞笑，「由20幾歲開始講到30歲，現在又講，但無所謂，不影響我的工作，我都是繼續做好自己的事」。而沈殿霞生前經紀人兼好友陳淑芬也指出：「我可以非常確定這不是真的，我絕對有資格去證明這一點。」並表示沈殿霞對女兒的愛是無窮無盡的，希望大家愛屋及烏，也能把對沈殿霞的愛投注在鄭欣宜身上。

而去年鄭欣宜滿35歲前夕，傳出和大她4歲花店老闆Derek交往中，鄭欣宜先前就常曬出去該家花店消費的照片，當時她沒否認。今《東網》報導，鄭欣宜上月在港台及ViuTV的頒獎典禮上得到許多獎項，但她卻連續兩晚出席，唱片公司稱她因病請假，但知情人士透露，鄭欣宜其實是戀愛腦上身，閃電取消出席活動。

報導指出，有人目擊當晚鄭欣宜的經紀人、化妝師、舞群都在後台等她，但她卻臨時失約，讓唱片公司只能摸摸鼻子埋單付化妝師和舞群的薪資，而鄭欣宜傳出因情緒低落不肯開工，已經神隱了兩個月，朋友指她見色忘友，一談戀愛就變成委曲求全的小女人，沒想到現在傳出情變。而鄭欣宜經紀人則表示，謝謝大家關心，鄭欣宜目前只是身體微恙，在療傷當中，「希望大家多給她一點時間，其他細節我就不方便透露了」。