HR管理事務涉及到招聘、員工資料管理、薪資給付、績效評估、培訓發展等多面向，往往會隨法令更新、產業動態牽一髮動全身，而HR SaaS作為涉及敏感人事資料的系統，若未妥善控管，將對企業帶來風險，如何兼顧效率、彈性和資安為企業關注課題。

鼎恒採用國際級資安標準，作為微軟亞太地區 HR SaaS的友好合作夥伴，全產品從開發、測試、上線，到服務團隊的導入、客服皆包含於ISO27001的認證範圍，同時也定期委請第三方外部稽核廠商進行資安檢測，更導入世界級Cybersecurity資安工具IMPERVA雲端防火牆服務，強化資料多方面的監控及保護，MAYO致力以最高規格確保數據的安全和完整性，對於資訊安全的承諾受到企業的青睞。

鼎恒以雲原生多租戶架構為基礎，能大幅降低企業使用高階系統的門檻和運營成本，中小型企業也能夠享受到高品質及最安全的雲端服務。以Apollo雲端人資系統為例，兩種版本分別滿足不同企業量體需求，集團版可彈性調整權限模型，以因應上市櫃公司內稽內控需求，另有XE版方案，輕量快速上線的方案可有效協助中小型企業，立即提升效率及降低行政成本。

看準全球化、規模化的高階雲端HR SaaS商機，鼎恒吸引曾投資台積電及力旺等知名企業的H&Q漢鼎亞太、兆豐創投、資策會旗下資鼎創投、廣源投資、由陳五福發起的創世投創等多家創投共同投資，將全力拓展海外市場，以越南為南進起始點，未來擴展至馬來西亞、新加坡、泰國等國家，期以雲端科技賦能次世代HR，使「普惠人資」理念立足台灣，放眼國際。