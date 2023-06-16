台中市數位局長林谷隆表示，市政府積極導入擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)與延展實境(XR)技術應用。圖/台中市政府提供

台中市數位治理局推廣數位科技與創新應用今（16日）天上午舉辦「虛實整合的數位世界-AR/VR應用」講座，邀請雅匠科技執行長蔡明勳先生擔任講師，台中市數位局長林谷隆表示，台中市政府積極導入擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)與延展實境(XR)技術應用，如台中孔廟AR導覽、勞工局為服務求職者建置AR虛擬面試穿搭等，積極導入科技應用，優化市政服務，增進與市民朋友互動。

台中市數位治理局16日上午舉辦「虛實整合的數位世界-AR/VR應用」講座，邀請雅匠科技執行長蔡明勳擔任講師。圖/台中市政府提供

林谷隆局長指出，台中市致力智慧城市發展，面臨5G世代浪潮，傳輸速度與品質大幅提升改變現實和虛擬間的界限，如台中市孔廟推出AR實境導覽與線上祈福，讓民眾跨越時空限制認識孔廟的文物、建築及傳統祭孔禮俗；另外勞工局就服處推出AR虛擬面試穿搭系統，透過掃描求職者身高體型，提供面試時合宜的服裝搭配建議，同時創建「VR360度職場接軌系統」，只要戴上VR顯示器，即可深入企業，了解產業發展、工作流程、職缺內容、薪資待遇等資訊。

林谷隆進一步表示，最近科技大廠蘋果在擁有全球許多「果粉」與科技優勢下，也推出AR智能裝置，再次吸引輿論聚焦沉浸式體驗的發展，前幾年一款APP風靡全球，各國都有民眾不分男女老少一起「抓寶」，成為手機結合AR科技應用的經典代表。因此，數位局積極推廣科技應用，讓各局處感受AR和XR的使用情境，特地請講師加入實際體驗的環節，以期不斷優化市政服務，增進與市民好朋友互動。

數位局補充說明，目前許多應用服務是結合AR擴增實境與VR虛擬實境，可通稱為延伸實境（XR）已廣泛應用在各種領域，如汽車操作模擬系統，運用XR技術創建車輛視覺操作培訓系統，提供駕車輔助教學與操作說明，讓駕駛更快熟悉車輛，提高駕車安全性；智慧城市導覽系統也能透過XR技術，運用眼球追蹤技術捕捉乘客視線，將景點介紹投射在遊客搭乘的運輸工具空間中，呈現個人化導覽資訊，深化旅遊體驗等案例。

本次講座內容豐富又生動，課程講師蔡明勳講授5G世界及AI工具，以及透過現場體驗擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)與延展實境(XR)技術的應用，引導市府同仁認識並探索最新數位科技。數位局也表示，將持續辦理新興科技相關新知講座，協助推動台中市的數位科技服務轉型，對未來智慧城市發展帶來更多創新及無限可能。