阿聯酋航空今（15）日宣布，8月起將以兩艙等A380旗艦客機執飛台北–杜拜，並於10月29日起升級為三艙等A380客機，提升客運運能，其中頭等艙票價約30萬元。阿聯酋航空台灣區域經理譚禮旻（Sultan Alriyami）透露，目前夏季航班預訂踴躍，10月底頭等艙也陸續售出。

譚禮旻透露，購買頭等艙的族群多元，包含商務客、遊客、返鄉探親等，阿聯酋航空主打一個賓至如歸的體驗，包括空中劇院服務，有逾5,000個電視頻道、體育賽事可看，也能要求爆米花、漢堡等，預訂並體驗機上沐浴水療。

此外，阿聯酋航空SkyCargo今年2月起，新增每周1班波音777-F貨機的貨運服務，提高台灣與阿拉伯聯合大公國間的運輸量能。

阿聯酋航空SkyCargo台灣貨運經理林曉峰表示，目前阿聯酋航空SkyCargo經由每日台北–杜拜客運航班，及每周往返杜拜–台北–河內的波音777-F全貨機航班，為台灣與阿拉伯聯合大公國之間提供每週360噸的貨運運能。

阿聯酋航空為首個提供台灣及波斯灣地區直飛服務的航空公司，也是首家在新冠疫情間復飛台灣航線的外籍航空。A380旗艦客機於今年8月重返台灣天際，阿聯酋航空也將成為唯一以巨無霸客機執飛台灣航線的航空公司。

譚禮旻表示，台灣是阿聯酋航空全球飛行網絡的重要據點，台灣旅遊及觀光市場的營運持續正向發展，期待A380旗艦客機重返台灣，滿足持續成長的需求，同時擴大在台灣的貨運服務，協助台灣企業發展中東與歐洲地區業務。

阿聯酋航空陸續翻新機隊中的120架寬體客機，配置全新的豪華經濟艙及客艙裝潢。目前在杜拜往返倫敦希斯洛、雪梨、奧克蘭、基督城、墨爾本、新加坡、紐約、舊金山的航班提供豪華經濟艙。