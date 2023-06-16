近日「迪士尼回應女子穿聯名漢服被攔」詞條登上大陸微博熱搜。一名大陸網友在社交平台發文表示，去上海迪士尼穿了某品牌和迪士尼聯名款的安娜裙，卻被保全攔住無法入園，最後只好去隔壁商店買件防曬服遮住上半身、並報備後才得以入園。對此，上海迪士尼回應，歡迎遊客全年穿著漢服入園遊玩，只要著裝符合樂園須知的要求。

上海迪士尼官方回應，該事件遊客根據現場工作人員建議調整了著裝，之後順利入園。據上海迪士尼樂園遊客須知，除非在例如萬聖慶典等明確允許或鼓勵特別活動期間，為考量娛樂體驗，16周歲及以上遊客不可裝扮成卡通、電影、漫畫中角色的造型入園。從安全角度出發，衣服或裙子也不可及地。

根據澎湃新聞報導，上海迪士尼樂園內常年有身穿漢服的遊客遊園，據網傳資訊和迪士尼遊客須知等內容也顯示，入園著裝標準並非一刀切，即使同一件裙裝，或也與入園者的身高導致裙子是否及地、妝髮造型是否像樂園角色等多種綜合因素有關。

目前發文網友的原帖已隱藏，並表示「發帖的本意只是想提醒一下買了安娜裙的姐妹們注意一下，如果要進園最好帶一件外套，沒有任何想挑起迪士尼和漢服爭端的意思」，也強調原文中沒說過這套是漢服。

但根據透過搜索該服裝的淘寶旗艦店發現，該服裝商品名出現「迪士尼安娜」字樣，介紹宣稱是訶子裙和披帛組成的國風裙裝，並在商品詳情頁標明取得華特迪士尼的品牌正版授權。