Welcome to the Sho! Shohei Ohtani hits a 2-run homer 443 feet to extend the Angels lead 5-2.



This was Ohtani's 4th HR of the series! 🦄 pic.twitter.com/NSRltTUIAU — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) June 16, 2023

日籍球星大谷翔平今（16日）以二刀流型態登板，8局上夯出本季第22轟，連續2天上演精采煙火秀，本季開轟數也追平大都會重炮阿隆索（Pete Alonso）並列大聯盟全壘打王，也幫助天使擴大3分領先差距，投手大谷主投6局失2分退場，儘管9下一度讓遊騎兵握有無人出局滿壘危機，天使極力守成，成功守護大谷翔平勝投。

大谷翔平本賽季第14次登板，打擊擔任第2棒，首打席獲得四壞保送，安森尼阮棟（Anthony Rendon）觸身球上壘，天使1出局攻占滿壘，厄謝拉（Gio Urshela）卻擊出雙殺打葬送得分機會，不過下個半局捕手華勒克（Chad Wallach）轟出陽春炮，天使取得1分領先。

前兩局讓遊騎兵打者出現攻勢卻能力保不失，大谷翔平3局下2出局後，連續被擊出3支安打，包含2記二壘安打失2分，遊騎兵反超比分，4局上天使莫尼亞克（Mickey Moniak）敲出帶打點安打追平戰局。大谷翔平投完6局後已用99球，在雙方平手時退場。

敲出天使追平分的莫尼亞克7局開轟，再讓大谷翔平重獲勝投資格，天使3比2超前，8上大谷翔平親手為自己的勝投添加保險，擊出本賽季第22轟，也是大聯盟生涯第150支全壘打、第8次在自己投球時開轟，天使5比2擴大領先，9下天使交由本季發揮最穩定的終結者艾斯特維茲（Carlos Estevez）終結比賽，卻找不到好球帶，連投3次保送製造滿壘局面，天使緊急換上韋伯（Jacob Webb）登板，他先抓2個出局數後投出保送，遊騎兵攻下第3分，隨後再以速球三振賈西亞（Adolis Garcia），幫助天使驚滔駭浪中取勝，也守住大谷翔平勝投。

大谷翔平此戰打擊上2打數敲1安，本季第22轟出爐，連續12場比賽敲安，同時有2分打點、2保送進帳，打擊率站上3成01。投球表現方面，大谷主投6局被敲6安失2分，最難手的三振只有3次，投出1次保送，所下靠著打線支援和牛棚守成，仍拿下本季第6勝，也是睽違將近一個月後再度拿下勝投。