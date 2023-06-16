女星寇乃馨在大陸直播平台努力有成，最高紀錄月營業額突破2億，現在當起老師傳授直播實戰課，瞬間搶爆還被學生敲碗加場。未料，寇乃馨的健康亮紅燈，自爆暈眩症突然找上門，趕緊到醫院打點滴，她懇求大家協助代禱告。

寇乃馨15日在臉書發文：「我已經很多年沒有犯過暈眩症⋯但今天下午卻突然暈吐起來⋯」，她難忍又暈又吐的痛苦，趕緊到醫院求診，所幸打完點滴後症狀逐漸緩解；最後，寇乃馨希望大家繼續為她守望代禱，預告本周六將出席幸福講座，是個非常蒙福的見証分享。

寇乃馨最近人紅是非多，楊繡惠11日自爆剛跑通告時被人欺負，雖沒指名道姓，但網友根據線索，點名寇乃馨可能就是欺負楊繡惠的人；面對指控，寇乃馨第一時間駁斥：「這18年來，我們在節目，或活動上相遇，都很愉快啊！」也強調楊繡惠才是前輩，非常尊重她的才華，不可能欺負對方。

楊繡惠事後替寇乃馨澄清，強調對方很有禮貌、好相處，呼籲網友勿瞎猜，黃國倫也發文護妻，「澄清了，我就說絕不是我老婆啦」，並在留言處貼楊繡惠澄清的相關報導，釣出寇乃馨現身留言：「感謝繡惠姐還我清白，真的不是我！」