AI晶片爭霸戰開打，超微日前推出重磅新品GPU MI300X，將直接挑戰輝達在AI晶片市場的龍頭地位。財經專家黃世聰分析，不論是由輝達或超微領軍，台灣都在最核心的位置，他強調台灣是AI發展的軍火庫，因為國際大廠要發展AI，所需要的先進製程、封裝、記憶體、高速運算等硬體製造都是在台灣生產。

黃世聰在《關鍵時刻》節目中表示，AI席捲全球各個產業，根據外資摩根士丹利報告，全球AI市場規模將由今年的2080億美元，到2030年成長至1.847兆美元，等同規模翻了9倍，他提到，台灣站上所謂浪頭之上，無論是輝達或超微領軍，受益者都會是台灣。

黃世聰強調，AI供應鏈都在台灣，舉凡AI晶片一定要用到5奈米或3奈米製程投產，需要台積電代工，再來封裝測試，也只有台積電才能幫你做，或是部分給日月光等公司做；至於下游的供應商，台灣伺服器供應鏈合作夥伴則包括研揚、研華、宜鼎子公司安提國際、技嘉、華擎、泰安電腦、緯創、英業達、和碩、廣達旗下雲達、華碩、緯穎等，供應鏈一字排開都是台廠。

黃世聰提到，受美國禁令影響，AI伺服器不能在大陸生產，只能在台灣做，AI供應鏈全部也都在台灣，因此，不論是輝達或超微要搶市占率，一定都是找台灣廠商來互相合作，摩根士丹利更點名台廠當中台積電、世芯-KY、創意、晶心科、台達電、奇鋐、金像電、廣達、技嘉9大贏家，外資也看好整個AI生成的狀況。