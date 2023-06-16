現任交通部參事的沈慧虹（左）開庭後匆匆離去，不回應任何問題。（邱立雅攝）

名嘴黃暐瀚（左一）與美麗島電子報董事長吳子嘉（左二）16日上午到新竹地檢署開庭。（邱立雅攝）

去年大選前，美麗島電子報董事長吳子嘉爆料新竹市長候選人沈慧虹曾向時任台北市長的柯文哲求官，遭到沈怒提告。16日上午8時半柯文哲現身新竹地檢署作為證人出庭，接著沈慧虹、吳子嘉及名嘴黃暐瀚也隨後抵達。結束後柯文哲率先離開地檢署，不回應任何問題，只說「可以訪問的在後面，請大家不要放過他們。」

上午8時半柯文哲提早抵達新竹地檢署，沈慧虹約40分時獨自現身，近9時吳子嘉與黃暐瀚一同現身。4人針對去年吳子嘉爆料沈慧虹曾向柯文哲求官一事，當時吳遭沈怒提告違反選罷法及誹謗。

約10時4人陸續離開地檢署，第一個出現的柯文哲在維安人員簇擁下，對媒體提問均不回答，僅說「可以訪問的在後面，吳子嘉、沈慧虹、黃暐瀚在後面，請大家不要放過他們。」甩鍋之後搭車前往新竹市展開一整天竹縣市趴趴走行程。

眼見媒體堵在大門，匆匆從側邊離去的沈慧虹則對開庭內容不願多談，僅說謝謝謝謝，與眾人揮手後從地檢署旁停車場離去。

最後現身的吳子嘉戲稱自己是專業被告，表示已經開過3次庭。吳子嘉也還原開庭現場，表示柯文哲在庭上證明曾跟沈慧虹在台北市政府見過面，柯文哲當時推薦沈到台北市政府任職，這些都是事實。黃暐瀚則在一旁表示自己沒什麼要說的。