原來是條會「放電」的蛇？一名網友日前在公園鐵椅上坐著，撇頭赫然發現一個「青綠色條狀物」，嚇得幾乎漏尿，近看才發現原來是條綠色充電線，笑說「哪個冒失鬼把充電線丟在這，又是哪家天才公司生產這顏色的充電線」，其他網友笑說「真的蠻像的…還有麟片耶」、「一朝被蛇咬，十年怕充電線」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享圖片，他日前在一處公園鐵椅上滑手機，不經意望向左側時赫然發現一條「青綠色條狀物」，乍看誤以為是毒蛇青竹絲，沒想到近看才知道真相糗了，原來只是一條充電線，因為充電線的外觀是綠色，連體積較大的充電頭也是深綠色，2處連在一起彷彿就是蛇頭與蛇身。

一名網友日前在公園鐵椅上坐著，撇頭赫然發現一個「青綠色條狀物」，嚇得幾乎漏尿，近看才發現原來是條綠色充電線。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

一名網友日前在公園鐵椅上坐著，撇頭赫然發現一個「青綠色條狀物」，嚇得幾乎漏尿，近看才發現原來是條綠色充電線。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

該條充電線纏繞在鐵椅的坐墊和把手上，細長「身形」乍看真的會讓人誤會，原PO是後拍下照片笑說「哪個冒失鬼把充電線丟在這，又是哪家天才公司生產這顏色的充電線」，稱當下看到真的快要閃尿，還勸其他網友不要邊滑手機邊做其他事，笑翻其他人。

其他網友留言「不會主動攻擊但會放電的青竹絲」、「小扁你怎麼在這裏」、「不知道版主有沒有買東西買來壓壓驚，不然差點以為要被送去醫院打血清了」、「謝謝！下次買充電線知道要買什麼樣的了」、「別騙了，應該有漏了幾滴吧」、「真的蠻像的…還有麟片耶」、「一朝被蛇咬，十年怕充電線」、「是一條USB尾青竹絲」、「端午快到，小青出沒」、「哇是野生的充電線耶」。