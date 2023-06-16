行政院環保署近日公布「2022年環境保護績效考核評比」成果，高市府環保局積極執行環境保護及汙染防治工作，於評比中獲得9個單項獎項以及總考核特優殊榮，同時是全國評比中「特優獎」獲獎數最多的城市。

高市府環保局在「2022年環境保護績效考核評比」中獲得的單項特優獎項分別為「環境影響評估與環境教育考核」、「資源循環考核」、「推動因應氣候變遷行動考核」、「淨零綠生活考核」、「環境測定及綜合業務考核」、「垃圾處理及環境管理考核」、「源頭減量及資源回收考核」、「毒物及化學物質管理考核」；優等獎項為「空品維護與噪音管制績效考核」。

環保局表示，在空氣品質維護成果上，要求電廠秋冬減煤、轄內大型業者於空品不良時降載減排；同時完善空品維護區網絡、擴大管制大型物流業者柴油車及推廣智慧工地降低揚塵等措施，2022年空氣品質良率(AQI≦100)達87.5％，已連續3年突破8成。

資源循環推動上，首創辦理含焚化底渣再生粒料CLSM預拌混凝土廠認可制度，無償提供再生粒料予公共工程，以再利用取代掩埋方式，並積極推動掩埋場活化；輔導設置SRF以循環永續面向積極經營。垃圾處理上，成立廢棄物調度中心，以智慧化資訊系統控管產源及清除業者申請進入焚化廠資訊。

環境稽查運用科技執法，透過雲端影像監控及智慧辨識進行工業區影像監控，使汙染工廠無所遁形；針對五大工業區，啟動專案深度稽查，有效管制汙染排放。透過推動設置畜牧廢水資源化中心、加嚴放流水標準及布設重點河川水質連續監測感測器，提升水汙染防治成效。

為了達成2050淨零目標，環保局成立淨零排放辦公室，推動產業淨零大聯盟協助產業減碳、訂定淨零城市發展自治條例草案，並以「循環經濟」新模式的城市轉型，建立高雄因地制宜的溫室氣體減量特別行動策略機制，讓市民以全方位創新的行動模式參與減碳。

環保局長張瑞琿表示，面對未來的挑戰，將加速淨零轉型產業減碳，持續運用智慧科技，針對汙染源及製程特性精準管制，全面打擊空汙、水汙、廢棄物等汙染問題，並為永續淨零城市持續努力。