●Kroger Co周四下跌2.7%，收在45.94美元，該大型零售商第一財季（截至5月20日止）營收年增1.3%，為452億美元，不及市場預期的453億元。經調整後每股盈餘為1.51美元，優於市場預期的1.45美元。

●受中國央行降息激勵，反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數周四上漲2.10%，在美國掛牌的阿里巴巴集團和京東均上漲逾3%。繼調降7天期逆回購利率與常備借貸便利利率（SLF）之後，中國人行周四調降中期借貸便利（MLF）利率，為10個月來首見。

●微軟收漲3.19%，報348.1美元，改寫2021年11月19日創下的歷史收盤高點（343.11美元）。其市值逼近逼近2.6兆美元，亦創下歷史新高。今年以來，微軟股價已經上漲45.15%，遠現遠優於那斯達克指數（漲31.69%）和標普500指數（漲15.27%）。摩根大通上修微軟目標價，稱AI推動對該公司產品的需求。此外，美國公債殖利率回落，給對利率敏感的成長型股票帶來提振。除了微軟之外，蘋果周四股價亦再創收盤新高（186.01美元），因AI狂熱大漲的晶片股王輝達（Nvidia）則創下盤中新高（432.89美元），儘管收盤下跌0.80%，報426.53美元。

●英特爾收漲0.67%，報35.82美元。德國《商報》（Handelsblatt）援引消息人士報導，英特爾與德國政府就在當地設廠補貼事宜即將達成最終協議，補貼額將由原先公布的68億歐元提高至99億歐元。報導指出，英特爾執行長基辛格（Pat Geisinger）周一與德國政府的談判代表達成協議，但雙方仍在討論相關細節，可望在周末前敲定最終版本。

●軟體公司Adobe周四盤後大漲6%，報508.3美元。該公司第二財季（截至6月2日）營收48.2億美元、經調整後每股盈餘3.91美元，均優於市場預期。此外，該公司上修全年營收與獲利預測。財務長Dan Durn表示，生成式AI需求強勁，將帶動集團整體營收增長。