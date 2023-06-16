由於電動車充電系統與標準尚未完全統一化，故這些充電解決方案公司，若只接像是福斯、BMW、賓士以及現代與本田等，所使用CCS（組合充電系統）規格的充電訂單，可能會失去特斯拉這個大客戶。

簡單來說，特斯拉特有的NACS充電標準，與全球較多車廠使用的CCS差異點在於，CCS被視為較符合全球標準，且有國際聯通性。NACS則曾被批評為，只有DC直流電快充外，比較無法支援其它不同使用模式。

根據統計，特斯拉、福特以及通用汽車，共分食美國電動車超過6成的市場，現在這幾家公司都使用特斯拉的充電技術，再加上有帶頭效果，NACS很可能會成為美國主要的電動車充電標準。

SK Signet客戶群包括，北美最大公共快充網路業者Electrify America以及美國最大電動車充電站業者EVgo等。SK Signet也表示，已著手研發超快速充電器，同時符合NACS與CCS這兩種不同的充電標準與規格。

SK Signet指出，將繼續擴大電動車不同的充電選項，也包括特斯拉在用的NACS電動車，支援美國建立更寬廣的電動車充電網。SK Signet在2021年被韓國SK集團收購，是全球主要充電設備製造商之一，德州的工廠每年可生產1萬多個超級快速的充電設備。