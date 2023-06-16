權值股今日普遍低迷，台積電(2330)開低震盪，跌幅逾1%，股價最低觸584元，啟動5日線攻防；聯電(2330)同樣下挫逾1%，力守5日均線；聯發科(2454)開低震盪，跌幅逾1%；大立光(3008)開低走低，跌幅一度逾1.5%；鴻海(2317)震盪在平盤附近；股王信驊(5274)在昨日上演秒填息後，今股價持續強勢，開高走高，大漲約3.5%。

盤面所聚焦的AI概念股，技嘉(2376)開盤震盪後，股價急拉，一度大漲逾5%，最高衝上261.5元，再創新高；廣達(2382)早盤過後，在買單推升下，上演由黑翻紅。IC設計AI相關的世芯-KY(3661)盤中維持漲幅約1%。

航運族群今多頭點火，航空概念的華航(2610)強勢走揚，大漲逾3.5%，亞航(2630)開高後，震幅劇烈，一度翻黑，盤中震盪在平盤附近。貨櫃股長榮(2603)、萬海(2615)上漲約1%。

6月聯準會(Fed)於公開操作會議(FOMC)後如同市場預期，票委全數通過維持利率區間5.00-5.25%不變，此舉是Fed自2022年3月連十度升息後、首度喊停觀望，由於市場皆已大部分反應，因此對股市等預期影性降低，市場預期第三季仍具有升息可能，同時預期年底前可能降息，未來金融市場將因前述變數出現震盪，但升息近尾聲且預期下半年景氣可望逐漸恢復下，中長期表現不看淡。

日盛上選基金研究團隊指出，美國聯準會在本月會議上將聯邦基金利率目標區間維持於5.0%-5.25%區間，暫停升息，符合市場預期。但其調高年底利率水平兩碼，核心通膨預測同步調升。美國聯準會整體論調既鷹又鴿．主要是其需具有偏鷹論調以抑制可能死灰復燃的通膨疑慮。展望下半年行情，FED升息進入尾聲、CPI緩步下降、廠商持續去化庫存，加上Open AI帶動全球各大平台加大AI運算投資力度，盤勢欲小不易。此外，由於部份電子股已出現明顯漲幅，第三季重點在選股不選市，可關注基本面持續轉好的成長型標的。