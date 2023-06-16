國泰世華銀15日揭露，SOGO去年底提出仲裁，2月即通知將在8月15日終止聯名卡合約，國泰世華銀雖已向法院提出救濟，但因法院仍在審理中，依據法規需在權益異動前2個月通知卡友，因此緊急宣布先將60萬名SOGO卡卡友換成CUBE卡。

遠東集團旗下遠東銀(2845)今（16）日召開股東常會，身為遠東銀副董事長的徐旭東按慣例出席，會後接受媒體聯訪。他表示，此合約是遠東還沒入主SOGO、由太設集團簽署的合約，遠東集團繼承此合約又走了20年，認為20年後再坐下來談也是很正常的。

徐旭東表示，遠東集團珍惜股東、珍惜顧客，雙方都要照顧顧客、以保護顧客權益為主。就他個人角度，國泰是大企業、遠東也不小，基本上這事情很單純、不是什麼大不了的大問題，會很正常的坐下來談一下，「沒什麼好吵」。

徐旭東強調，遠東集團珍惜所有合作夥伴，認為有好夥伴當然要持續合作，畢竟「和氣生財」。但是，簽署無期限的合約並不符常態，基本上總會有個時間，因此認為這應該要調整一下，相信大家都會按照合理的辦法解決。

遠東銀總經理周添財表示，雙方本來就一直在談，最好是能談出結果，目前做法是「該怎麼做就怎麼做」。至於遠東銀未來是否發行SOGO聯名卡，發言人林建忠則表示，目前事件尚未底定，大家會坐下來尋求最佳合作模式，當然不排除發行聯名卡，但不會是唯一選項。