時尚精品GUCCI於2019年正式轉進高級珠寶，今年已是第四年，近日GUCCI在義大利的文化古都佛羅倫斯發表「四季寓言」（ALLEGORIA）系列高級珠寶，以璀璨鑽石與繽紛彩寶詮釋四季之美，全系列採用貴金屬與珍貴罕見的彩寶打造，明亮的色彩和精緻的鑲嵌工藝，充滿文藝復興的藝術風格，展現文化底蘊。

GUCCI黃金和琺瑯項鍊，鑲嵌粉色碧璽、彩碧璽和鑽石詮釋春天繁花盛開的美景，4065萬元。（GUCCI提供）

GUCCI珠寶秀選在佛羅倫斯的「Gucci典藏之家」璀璨登場，該建築的前身是充滿歷史氛圍的賽蒂曼尼宮（Palazzo Settimanni），珠寶作品的設計靈感源自四季自然變化的色彩，以紅寶石詮釋春天的繁花盛開，以流蘇與海水藍寶勾勒海邊戲水的清涼，以黃橘色系藍寶石布建秋天紅葉之美，更以晶瑩鑽石詮釋冬季白雪，構圖呼應了佛羅倫斯的文化地標「老橋」上的四季雕刻，並在細節揉入品牌的激情和創意。

GUCCI以黃金鑲嵌橘色石榴石和鑽石打造秋天風格的手鍊，約1290萬元。（GUCCI提供）

「GUCCI高級珠寶不只是珠寶，更像是藝術品！」GUCCI總裁Marco Bizzarri指出：「佛羅倫斯是GUCCI傳奇故事的起點，百年來薈萃的創意與工藝精神更呼應了高級珠寶的創作藝術，在佛羅倫斯『Gucci典藏之家』發表作品，是對品牌悠久歷史和發源地的致敬。」

GUCCI以黃金鑲嵌黃色藍寶石、彩色碧璽和鑽石，打造秋天風格的項鍊，約4405萬元。（GUCCI提供）

GUCCI以夏季海洋為靈感打造帕拉依巴碧璽耳環，約2880萬元。（GUCCI提供）

GUCCI以綠意盎然的春天為靈感打造黃金琺瑯項鍊，鑲嵌綠色碧璽、彩碧璽和鑽石，7450萬元。（GUCCI提供）