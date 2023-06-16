許多大學生畢業後選擇進入職場，根據勞動部調查，大學畢業平均薪資3.1萬，從科系來看以醫藥衛生3.8萬最高，其次是教育學科系3.6萬，再來是物理、化學；新光醫院副院長洪子仁則表示，醫學系畢業生完成住院醫師訓練，成為主治醫師後，月薪平均達30萬以上，大約是統計起薪的近8倍。

根據《TVBS》報導，洪子仁表示，醫學系畢業生完成住院醫師訓練，成為合格主治醫師後，月薪平均達30萬以上，統計數字平均薪資是3.8萬，事實上幾乎高於這個數字，「剛畢業的護理系學生到醫院一般病房服務，起薪起碼都在4.2萬到4.5萬。」

報導指出，以研究所畢業生來看，薪資平均大約5萬，資通訊科技6萬排名第一，第二是工程業5.8萬，物理、化學及地球科學居第3，薪資也有5.2萬。

至於各科系薪資表現最低的，人力銀行總監陳尹柔表示，第一是藝術、餐旅及民生服務約2.8萬，再來是生命科學、製造和加工、新聞學及圖書資訊2.9萬；如果本業薪資不如預期，建議求職者培養第二技能，另靠接案增加收入。