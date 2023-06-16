大陸國家發展改革委發言人孟瑋今表示，隨著宏觀經濟政策效應持續顯現，市場需求逐步恢復，供給結構不斷調整，相信中國經濟發展動能將持續增強、結構將持續向優、態勢將持續向好。下一步，發改委將重點要在6方面發力。

一是抓緊制定出台恢復和擴大消費的政策，持續改善消費環境，釋放服務消費潛力；穩定汽車消費，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改造，大力推動新能源汽車下鄉。

二是加快實施十四五規劃102項重大工程，推動能源、水利、交通等重大基礎設施以及新型基礎設施建設，發揮政府投資和政策激勵的引導作用，有效激發民間投資活力。

三是加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，著力突破短板領域，做大做強優勢領域。四是扎實推動重點領域改革，更大力度吸引和利用外資，穩住外貿外資基本盤。

五是強化就業優先導向，擴大高校畢業生等就業管道，多管道增加城鄉居民收入，切實保障和改善民生。

六是抓好糧食生產和重要農產品供應保障，做好迎峰度夏電力供應保障，有效防範化解重點領域風險。