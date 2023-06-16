去汙「行人地獄」的交通大執法全國雷厲風行，林姓男子騎機車未讓行人先行，被警方取締，拒簽罰鍰通知單、不繳納罰鍰，直到法務部行政執行署嘉義分署通知限期繳納，否則強制處分財產，林男於期限最後一日繳完罰鍰1500元。

法務部行政執行署嘉義分署表示，設籍雲林縣、現居住於台北市的林姓男子，去年10月6日在台北市中山北路二段騎乘機車行經行人穿越道時，不暫停禮讓行人通行，遭中山分局交通分隊員警舉發。

後由交通部公路總局嘉義區監理所雲林監理站裁處罰鍰新1500元，但林男當時拒絕簽收罰單，也完全未繳納罰鍰，今年4月28日此案被移送行政執行署嘉義分署執行。

嘉義分署隨即發出傳繳通知書送達林男，通知於同年6月7日以前自行到分署繳納，林男接獲通知後，可能憂心財產遭扣押或查封，趕在期限最後一日，到超商繳納罰鍰。

嘉義分署表示，行政院頒布「行人優先交通安全行動綱領」，維護交通正義，還給行人安全的用路環境，全國各分署已配合法務部行政執行署，對不停讓行人的違規裁處罰鍰，專案積極執行，籲請民眾勿違規，以保護自家財產免於遭查扣。