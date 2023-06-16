2019年台北市內湖托嬰中心的廖姓保母為了安撫李姓男嬰入睡，竟用身體悶壓男嬰長達19分鐘致死，廖女被依過失致死罪判刑3年6月；與廖女一同照顧男嬰的蘇姓保母，另案遭起訴後，最高法院駁回蘇女的上訴，認定她也有疏失，依過失致死罪判刑1年6月定讞。

蘇女與廖女一同照顧嬰幼兒，2019年4月1日下午1點多，廖女在托嬰中心教室安撫李童入睡時，未注意李童的睡眠姿勢，排除側睡或趴睡可能會引起嬰幼兒呼吸道阻塞，讓李童趴睡，並為避免李童有躁動情形，而以身體壓制李童，又以雙手環抱李童頭部。

同日13時25分廖女才鬆開李童，她起身照顧另名嬰幼兒，仍疏未注意使李童保持呼吸暢通，致李童因趴睡姿態及頭頸背部遭悶壓，發生呼吸困難、窒息而死亡，廖女遭判處3年6月徒刑。

檢方另案起訴指控，當時蘇與廖同在一個班內、教室不大、嬰幼兒動靜都在視線所及，蘇女身為專業保母所應具有之經驗與能力，並無不能注意之情事，竟疏於注意協助照看致男嬰死亡，涉犯過失致死罪，最高法院將蘇女判處1年6月徒刑確定。