路透社報導，南韓合同參謀本部說，這塊火箭殘骸是在昨天傍晚打撈上岸，又說仍在繼續搜尋北韓聲稱為太空發射載具的其他部分。
5月31日，北韓試圖將其第一枚間諜衛星發射至太空，但卻以失敗告終，火箭的推進器與酬載都墜入海中。
自從這枚火箭掉入西岸外海後，南韓就進行打撈作業。南韓軍方公布的照片顯示，軍方打撈到一個大型圓柱形物體。
南韓軍方在聲明中說，「打撈到的物體將交由包括國防科學研究所（Agency for Defense Development）等專家組織進行徹底分析。」
南韓合同參謀本部今天表示，南韓已自海中打撈到北韓上月發射第一枚軍事衛星失敗所使用的火箭部分殘骸。
路透社報導，南韓合同參謀本部說，這塊火箭殘骸是在昨天傍晚打撈上岸，又說仍在繼續搜尋北韓聲稱為太空發射載具的其他部分。
5月31日，北韓試圖將其第一枚間諜衛星發射至太空，但卻以失敗告終，火箭的推進器與酬載都墜入海中。
自從這枚火箭掉入西岸外海後，南韓就進行打撈作業。南韓軍方公布的照片顯示，軍方打撈到一個大型圓柱形物體。
南韓軍方在聲明中說，「打撈到的物體將交由包括國防科學研究所（Agency for Defense Development）等專家組織進行徹底分析。」
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