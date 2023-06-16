路透社報導，南韓合同參謀本部說，這塊火箭殘骸是在昨天傍晚打撈上岸，又說仍在繼續搜尋北韓聲稱為太空發射載具的其他部分。

5月31日，北韓試圖將其第一枚間諜衛星發射至太空，但卻以失敗告終，火箭的推進器與酬載都墜入海中。

自從這枚火箭掉入西岸外海後，南韓就進行打撈作業。南韓軍方公布的照片顯示，軍方打撈到一個大型圓柱形物體。

南韓軍方在聲明中說，「打撈到的物體將交由包括國防科學研究所（Agency for Defense Development）等專家組織進行徹底分析。」