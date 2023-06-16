多年來，人類始終在宇宙尋找外星生命的跡象，探究生命的起源。最近科學家透過分析太空探測器傳回的資料，發現了令人振奮的訊息，在土星的衛星「土衛二」（Enceladus）上找到關鍵元素「磷」，加上原本已知存在的元素，證實土星具備孕育生命的潛力。

據美國有線新聞網（CNN）14日報導，土衛二的表面冰層底下有一座海洋，海洋中的物質隨著南極地帶的間歇泉向外噴發，釋放到太空中，形成最外圍的塵埃環「E環」的一部分。從這些帶鹽的冰粒中，科學家偵測到磷（phosphorus）的存在。

由美國航太總署（NASA）太空船卡西尼號（Cassini）拍下的影像，可以看到土衛二南極冰層上的裂縫，地下海洋的水從那裡噴向太空。（資料照／路透、NASA）

主持這項研究的德國自由大學行星科學家波斯柏格（Frank Postberg）指出，這是首次在地球以外的海洋中發現這種基本元素，「磷是構成DNA和RNA、細胞膜和腺苷三磷酸（細胞能量載體，ATP）的基礎。」少了磷，生命根本不會存在。

報導指出，科學家在此之前，已經在土衛二的冰粒中發現碳、氫、氮、氧和硫，現在再加上磷，可謂湊齊了組成生物的6種必要元素。

科學家在土星第六大衛星「土衛二」的海洋中發現關鍵元素「磷」，加上其他先前發現的元素，證實該星球足以支持生命存在。

這項發現還有另一個重點，那就是土衛二冰下海洋的磷濃度，至少是地球海洋的100倍。共同研究主筆、德州西南研究院的行星科學家格萊恩（Christopher Glein）說，「這種關鍵成分可能夠豐富，足以支持土衛二海洋中的生命存在。這是天體生物學上的驚人發現。」

不過雖然土衛二具備組成生命的條件，科學家目前還沒有發現任何生命的跡象。他們接下來的優先要務，將是向土衛二發送一台探測器，並在其他外星海洋，例如木星衛星「木衛二」（Europa）進行探索。

美國航太總署（NASA）太空船「卡西尼號」（Cassini）從2004年開始探測土星，到2017年墜落土星大氣層「自毀」，期間獲得不少寶貴資料。上述研究已刊登在最新一期《自然》期刊（Nature）。