投資公司工作證、大小章及契約書等證物。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄一名宋姓男子近期加入投資群組，誤信對方話術，跑到郵局準備匯款80萬元，所幸行員機警通報林園分局員警前往協助阻詐；沒想到幾天後，詐騙集團再次聯繫宋男，要求繳交認購新股差額，宋男將計就計與警方合作，在面交地點當場逮捕4名車手。

50歲的宋姓男子加入一個LINE投資群組，群組成員不時分享投資獲利及標的資訊，令他相當心動，進而下載對方提供的APP申購股票，2日上午，他聽從詐騙集團指示前往林園郵局匯款80萬元，行員機警發現該匯款的帳戶異常，立即通知林園分局員警，在員警關心提問下，告知他這是常見的假投資詐騙，宋男這才醒悟。

沒想到詐騙集團成員又於7日再次聯繫宋男，謊稱要繳交認購新股差額補足款80餘萬，這次則相約在林園區漁港路面交，宋男立即與林園分局聯繫。

隔日，警方事先於現場部署警力，發現車手陸續出現後，立即上前逮捕19歲陳姓男子等4名車手，並查扣手機，投資公司工作證、大小章及契約書等相關證物，訊後依詐欺罪移送高雄地檢偵辦。