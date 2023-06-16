時代力量立法院黨團於今舉行「司法改革最後衝刺」記者會。（時代力量立院黨團提供／游念育台北傳真）

時代力量立法院黨團於今舉行「司法改革最後衝刺」記者會，針對司法改革國是會議尚未落實之決議，向行政院及執政黨團呼籲，應把握最後一個會期的時間，解決司法改革問題。

立委陳椒華首先指出，2017年司改國是會議就已做成決議，要求政府依照《聯合國反貪腐公約》的規範，儘速推動公、私部門的公益揭弊者保護立法，然而，民進黨政府儘管到現在都已經完全執政滿7年、兩次被《反貪公約》國際審查委員會的《結論性意見》指正了，卻仍遲遲不願兌現這個承諾。

陳椒華批評，過去7年，民進黨政府透過一個又一個宣示性質的「行動方案」承諾推動《揭弊者保護法》，實際上卻毫無實質作為；例如，2016年民進黨政府剛上任便修正《國家廉政建設行動方案》，宣示推動《揭弊者保護法》，但遲至2019年5月才第一次將草案送至立法院，最後因屆期不連續而未能完成立法，同樣的戲碼，今年恐要再次上演；民進黨政府在2020年制定了《開放政府國家行動方案》，並再次承諾推動《揭弊者保護法》，結果到最後一個會期，院版草案仍不見蹤影。

陳椒華認為，朝野立委皆已提出草案，民進黨政府沒有理由再拖延，否則就令人不得不懷疑，這一切根本是一場利用立法程序的缺陷，技術性地使立法無法完成的鬧劇；她呼籲，行政院版的草案應該在下個會期送審並立刻排審，以兌現這已經遲到太久的承諾。

邱顯智說明，司改國是會議為了提高人民對司法的信任度，特別針對就如何促進司法的公正與廉潔做成決議，要求政府應著手研議「妨害司法公正罪」，除了檢討滅證、偽證罪外，並增訂「棄保潛逃罪」、妨害刑事調查及執行罪，並增設「不法餽贈罪」與「不法關說罪」，以杜絕濫用權勢、關說斡旋等妨害執法和損害司法公正性的行為。

邱顯智表示，儘管社會殷殷期盼這些法律的通過，法務部也早已提出草案提交到行政院審查，然而在完全執政的民進黨政府手中，這些法律通過的機會卻是愈來愈渺茫。根據今年6月9日行政院統計的審理中法案結果顯示，上開不法餽贈罪等修正草案已躺在行政院等待審查許久，而自本屆立法院開始，時力黨團及各黨派的許多委員所提出的法案，更是一次也未曾獲得排審的機會。

邱顯智認為，打造廉能政府不應該只是口號與放煙火式記者會的呼籲，反貪腐法案儘速送入立法院，完善制度，才符合社會大眾的期待。

王婉諭指出，司法改革國是會議也為落實女性自主權做成決議，要求應修正有配偶婦女的人工流產決定權相關規定，刪除目前《優生保健法》中有關人工流產手術的「配偶同意權」；儘管時力黨團及各黨派的許多委員早已提出了修法版本，去年1月國健署也終於預告了生育保健法草案，原以為配偶同意權這個枷鎖似乎終於能夠被解開，結果，預告至今整整過了1年多的時間，草案直到現在還無法走出衛福部大門。

王婉諭委呼籲，最後一個會期，行政院應儘速提出版本，送到立法院審查，以落實女性自主權，改正性別人權的不平等。