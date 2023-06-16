大陸國務院總理李強17日起將開始將出訪德國、法國2個歐盟最重要的國家。這也是李強從今年3月出任總理後的首次海外出訪。但根據VOA美國之音報導，李強這次出訪時機似乎並不太好。消息宣布前一天，德國國家安全戰略剛將中國定位為德國一個「夥伴、競爭者和系統性對手」，且上月包括德法在內的西方主要民主國家一致同意要對北京貿易「去風險」。

根據路透報導指出，大陸是德國最大的貿易夥伴，而李強訪德的任務之一就是在經歷3年的防疫封控、在國際上陷入孤立且重創經濟之後，重新吸引德國和其他外國投資者重返大陸。

大陸外交部發言人汪文斌15日在宣布李強出訪歐洲後表示，近年中德全方位戰略夥伴關係保持高水平運行，兩國領導人交往密切，各領域務實合作不斷深化，呈現出強勁韌性與活力，首訪選在德國，體現對中德關係的高度重視。

據了解，此次由李強率領的大陸政府代表團預定18日起對德國正式訪問，並與德國聯邦政府官員舉行第七輪中德政府磋商，這也是中德兩國政府從2018年來首次舉行高層官員面對面的磋商。李強隨後再對法國進行正式訪問，並於巴黎出席一場新全球融資契約峰會。

但同一時間點，德國對大陸的態度卻非全面友善。德國聯邦政府近日首次發布國家安全戰略，直指大陸尋求利用其經濟實力達成政治目標並謀取地區霸權，因此對地區穩定和國際安全構成越來越大的威脅，從德國國家安全戰略將大陸定位為德國的「夥伴、競爭者和系統性對手」。

另外德國總理蕭茲（Olaf Scholz）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）以及其他七大工業國集團（G7）國家元首或政府首腦，上個月在日本廣島舉行峰會時曾發表一份聯合聲明，強調與中國經貿交往中採取「去風險，但不脫鉤」的共同立場，但此舉遭到北京反對。