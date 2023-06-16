根據衛生福利部「2022年國人死因統計」，肺癌已連續19年高居10大癌症死因之首；同時肺癌發生人數也是國人10大癌症發生人數排行第2，僅次於大腸癌，如何預防顯得很重要。營養師陳怡婷指出，要強化肺部健康、預防肺癌，飲食方面可以多補充維生素A、C、D、E及植化素，並避免煙燻、燒烤食物。

營養師陳怡婷在臉書粉專「陳怡婷 Cynthia 營養師」發文，分享肺部保健相關衛教知識。她表示，想要強化肺部健康、預防肺癌，除了戒菸、拒吸二手菸、避免吸入過多油煙、定期健檢外，飲食習慣也很重要。她建議，在飲食均衡的基礎下，可以多補充5種營養素，並避免煙燻、燒烤食物及減少攝取飽和脂肪酸：

1、 維生素A：有助修復呼吸道黏膜損傷，可從乳品類、蔬果類來攝取，像是胡蘿蔔、番茄、紅鳳菜、紅莧菜、菠菜及香菜等，都是不錯的選擇。

2、維生素C：支持上皮細胞屏障功能，促進膠原蛋白生長、抗氧化。食物來源有，芭樂、奇異果、柑橘類、紅黃甜椒等。

3、維生素D：提升免疫力，大多數免疫細胞都有維生素D的受器。可從日曬、多脂魚類、菇類等攝取。多脂魚類即富含Omega-3的魚類，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚、沙丁魚及鯡魚等。

4、維生素E：維生素E為人體極重要的抗氧化維生素、幫助清除自由基。可從堅果類，如杏仁、榛果、葵花籽等；植物油，如紅花籽油、葵花籽油、花生油等攝取。

5、植化素：攝取多種顏色的蔬果，可獲取不同植化素，有助提升身體保護力。如β-胡蘿蔔素及茄紅素，前者可從胡蘿蔔、南瓜、地瓜等攝取，β-胡蘿蔔素也會由人體肝臟中代謝轉換成維生素A，保護黏膜；後者則可從番茄、紅心芭樂、西瓜、柿子、紫高麗菜等攝取。

另外，陳怡婷提醒，煙燻、燒烤食物因含較多致癌物質「多環芳香烴」，恐增加致癌風險；飽和脂肪酸則是許多癌症的危險因子，如油炸物、肥肉、動物皮、糕餅等食物比率較高，上述兩者都建議少碰為妙。

要避免肺癌對健康造成影響，定期進行低劑量肺部電腦斷層（LDCT）檢測是關鍵。事實上，國健署自111年7／1起即針對肺癌高風險族群提供免費LDCT篩檢，只要是具肺癌家族史50～74歲男性或45～74歲女性，且父母、子女或兄弟姊妹經診斷為肺癌之民眾，或是年齡介於50～74歲吸菸史達1年30包以上，有意願戒菸或戒菸15年內之重度吸菸民眾，可至國健署審核通過的肺癌篩檢醫院接受2年1次免費的LDCT篩檢。

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