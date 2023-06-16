板橋幼兒園疑似餵藥案真相不明，綠營人士惡意解讀報告，引起家長恐慌。新北市長侯友宜今日再度主持說明會，台灣臨床病理暨檢驗醫學會理事長朱芳業也到場表示，人體尿液成分複雜，有很多種代謝物質，透過免疫分析法會測出許多訊號，200ng／ml是經過科學實證的判定數據，背景值高底跟每個檢體特質不一樣有關，清清如水也有可能出現數據，外界「零檢出」不適用在這。

朱芳業表示，檢驗報告有必要站在專業角度說明，現在做的尿液毒物篩檢，包括苯巴比妥、苯二氮平類，都有判讀標準，兩者都是200奈克，超過這個數值就是陽性， 但也不見得一定有這藥物，還要透過層析法第二次確認。

朱芳業說，每個檢驗方法都有限制，每個人的尿液有許多複雜物質，身體物質經過肝臟身體代謝，透過免疫分析方法出現訊號，可想像是雜訊，這些都要納入考慮，才會訂定合理判讀值，200是經過實證可有校區分的數值。

對於媒體提問毒物專家說要「零檢出」，朱芳業表示，免疫分析法不可避免有背景雜訊，200以下的背景值高低，不代表物質存在，有時候拿清清如水的東西也可能出現數值，外界「零檢出」不適用在這。

苯巴比妥苯二氮平板橋幼兒園數據報告