新竹縣竹東鎮1名59歲女士近日因胸悶不適向119求救，救護人員到場後為其施做12導程心電圖監測，未料在過程中女子突然全身抽搐，隨後失去意識，二重分隊高級救護技術員舒季軒見狀立刻為其按壓CPR，現場電擊2次後送醫，患者在到醫院前已恢復心跳，10天後平安出院。巧合的是，患者竟然是分隊同仁的親阿姨。

本次案件由二重消防分隊高級救護技術員舒季軒和同仁陳楷恩、吳易融共同出勤。舒季軒表示，患者當天早上6時許起床後開始不舒服，7時左右胸悶難耐、手腳麻痺，甚至感覺吸不到氣，因而由先生代為撥打119電話求救。到場後患者意識清楚，為求慎重為其做12導程心電圖監測，檢視是否有心肌梗塞的可能性，沒想到就在此時，女子突然全身抽搐後失去意識，舒季軒評估已無脈搏，立刻為其按壓CPR，AED電擊2次後恢復脈搏。

舒季軒給予高濃度氧氣後送醫，10天後傳出患者康復出院的好消息。新竹台大分院生醫醫院急診室醫師蔡于捷指出，患者到院後心電圖為急性心肌梗塞，以緊急心導管介入性治療確認血管阻塞位置後置放支架，治療過程相當順利，患者預後良好。

舒季軒表示，當天勤務結束返隊後，立刻接到分隊同仁彭鈺淳來電，表示該名患者是他的親阿姨。彭鈺淳說，阿姨過去沒有血壓、心臟相關病史，突然倒下家人都深感驚訝，感謝同仁即時、正確的處置，讓阿姨能從鬼門關前返回。患者的子女也前往分隊表達感謝之意。