王道銀行股東會今日承認2022年盈餘分派案，2022年個體財務報表稅後淨利為50.34億元，年增173％；加計當期未分配盈餘調整項目，扣除提列法定盈餘公積及法定特別盈餘公積，並加計期初未分配盈餘6.45億元，可分配盈餘為14.59億元，擬分配甲種特別股每股0.425元現金股利、普通股每股0.38元現金股利。

王道銀行本次股東會第9屆董事改選選出12席新任董事，其中包含4席獨立董事。董事分別為：駱怡君、明山投資股份有限公司代表人駱錦明及簡志明、台軒投資股份有限公司代表人林坤正、李榮慶、艾貝投資股份有限公司代表人鄭誠禎、台雅投資股份有限公司代表人陳俊仁、怡昌投資股份有限公司代表人湯維慎，獨立董事則由胡富雄、林鴻光、江威娜與王傳芬擔任。

王道銀行指出，6席自然人董事，皆具備豐富的金融與專業經驗，駱怡君董事現任王道銀行董事長，李榮慶現任亨通機械總經理，胡富雄曾任合作金庫證券董事長及聯徵中心董事長，林鴻光曾任安永聯合會計師事務所所長，江威娜曾任永豐銀行總經理、永豐金控數位科技長及營運長、萬事達卡國際組織資深副總裁及台灣區總經理，王傳芬現任宏鑑法律事務所合夥律師。