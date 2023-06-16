德國媒體稍早前報導，特斯拉德國廠已經暫時取消將每周產量提高至6000輛的計畫，該廠每周產量將維持於5000輛不變。因為暫時凍結擴產計畫，因此該廠員工已無需在周六輪班工作，工廠也將減少臨時工的招聘。

該報導已經獲得特斯拉證實。

美銀證券出具報告指出，隨著通用汽車和福特等大型車廠大舉推出電動車的浪潮湧現，特斯拉的市占率將急劇下滑，到2026年，特斯拉在美國的市占率恐將下滑至18%。

去年特斯拉在美國的電動車市占率高達62%，通用和福特這兩大傳統車廠則只分別拿下8%與5%的電動車市場。

美銀證券分析師預估到2026年，通用和福特在美國的電動車市占率都將達到約14%。

其他的消息還包括義大利總理和外交部長周四與特斯拉執行長馬斯克會面討論許多議題，而重中之重的便是汽車產業，據外媒報導，羅馬已經納入特斯拉增建超級工廠的候選名單。

此時，馬斯克正馬不停蹄地在歐洲訪問，為下一座超級工廠尋找落腳的地點。據消息指出，羅馬已經被納入候選名單，一旦特斯拉決定在羅馬建造新的超級工廠，該義大利首都將搖身一變成為歐洲一流的汽車中心。

此前法國總統馬克宏宣布他將在周五與特斯拉執行長馬斯克會面討論AI、社群媒體、法規監管等議題，也將爭取特斯拉在法國投資設廠。