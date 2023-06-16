久陽表示，螺絲本業去年受惠原物料飆漲，售價一路攀升，訂單量及出貨量亦因疫情緩和，景氣好轉，去年螺絲本業繳出一張10餘年來罕見的亮麗成績單。

久陽股東會同時完成全面改選董事，選出九位董事(含三位獨立董事)，新任董事符合公司未來營運成長所需。原董事長孫正強完成階段性任務，功成身退，將投入另一全新工作領域。新任董事長由黃俊義先生擔任，預計將開啟久陽集團全新經營面貌。關於黃俊義，擅長財務管理，對久陽未來擴大營運增添成長動能。

子公司榮福舉行股東常會，除通過去年財報外，同時進行董監全面改選，期望在新的董監事組合下榮福能轉虧為盈，並在新標案上有所斬獲，開創營運新局。榮福董事長亦由黃俊義接任，未來在榮福新標案籌資上將有所助益。

展望今年，久陽表示，螺絲本業在客戶去化庫存告一段落後，需求將會陸續恢復，俄烏戰事和解指日可待之下，龐大的重建商機將引爆另一波補貨潮，屆時以久陽的產能及集團的整合效益，營運績效值得期待。台鋼運輸也完成自有車隊購置，有助營運獲利表現，榮福則在完成現有焚化爐整修後，操作效率將有一定程度的提升，同時積極爭取新標案，今年有機會轉虧為盈。