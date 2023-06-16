碩天科技國內第二次無擔保轉換公司債募資案，日前已獲得投資人積極參與競拍並已全數競拍完成。本次競價拍賣總計合格投標單數量23,369張，高於可轉債總承銷數量10,200張，超額認購達2.29倍。

碩天科技係專注於不斷電系統自有品牌CyberPower的經營，目前CyberPower品牌之銷售遍及全球逾百個國家，並位居北美市場第二大UPS品牌。自111年下半年起，在新冠肺炎疫情引起的缺料及塞港陰霾逐漸消失後，碩天科技陸續將部份產能轉移至菲律賓廠以降低中國產品輸美的關稅干擾，並在長期且有效率的營運管理作為之下，除了有效降低營運成本外，並順利提升了產品市占率。碩天科技111年度及112年度第一季營業毛利率分別為42%及46%；而近年來在全球雲端服務及資料中心需求成長帶動下，碩天科技之資料中心電源管理產品線也透過北美客戶打入資料中心應用，目前該產品比重已提升至三成以上，使得碩天科技111年度及112年至今表現亮眼，111年度營收達112.18億元，年成長達26.61%，EPS為14.09元；112年度第一季營收達25.59億元，年成長達12.27%，EPS為2.56元；112年4月及5月營收分別為10.78億元及10.82億元，連續2個月營收達10億元以上之水準。

展望未來，受惠於儲能市場需求成長，電源管理及電力保護扮演的角色日趨重要，將帶動不斷電電源系統產品需求持續增溫，而受疫情影響，也加速企業雲端轉型進程，雲服務需求日增，因此資料中心電源管理相關產品需求提升，亦可望繼續推升碩天科技營運成長之動能。