移民署台中市第二服務站舉辦新住民家庭教育課程，邀請到台中市家庭暴力及性侵害防治中心專家解說「家暴零容忍」觀念。（第二服務站提供）

移民署台中市第二服務站舉辦新住民家庭教育課程，同時進行包粽子活動。（第二服務站提供）

移民署台中市第二服務站舉辦新住民家庭教育課程，同時進行包粽子活動。（第二服務站提供）

端午佳節即將到來，為迎接乍到台灣的新住民朋友，移民署台中市第二服務站 14日舉辦新住民家庭教育課程，邀請到台中市家庭暴力及性侵害防治中心專家解說家暴樣態並宣導「家暴零容忍」觀念。此外，台中市新住民團體聯合會理事長謝凉也介紹端午節由來和習俗，並DIY體驗台灣粽做法，新住民夫婦包得不亦樂乎。

台中市第二服務站日前特別邀請到台中市家庭暴力及性侵害防治中心培植的防暴規劃講師陳玉芳，以淺顯易懂方式為大家說明各類型家庭暴力，並分享實務上遇到的案例，透過故事讓大家學習暴力防護，宣導「家是港口，不是傷口」重要觀念。

來自印尼的小娣說，她有位在印尼的朋友，處境就跟老師說的一樣，「原來不用動手，動口所給的精神壓力，也是家暴的一種」。

為了與初到台灣的新住民朋友們，共同歡度端午佳節，課程還邀請台中市新住民團體聯合會理事長謝凉，為大家介紹端午節的由來與習俗。謝凉告訴新住民朋友們，在台灣，除了划龍舟還會配戴香包、家門插上艾草和菖蒲，正午十二點時會立蛋，當然粽子是最不可或缺的主角。

謝凉還準備台式粽子的配料及粽葉等，現場和新住民夫婦一起包粽子，並藉由「包中」寓意，祝福新人們都早生貴子，大家都害羞笑了起來。現場只見每對夫妻七手八腳忙著加料及包粽葉，來自越南的阿美笑著說，「台灣粽這個形狀，真的不好包，我們夫妻倆四隻手，好不容易抓緊粽子，綁線時，粽葉竟然鬆開，米和配料都掉出來了」！

站主任周佑仁指出，包粽子的過程，就是夫妻倆最佳相處之道的寫照，手如果沒捏好，粽葉會開，飯粒會散，就嘗不到美味的粽子了，相信今天大家都有體會，只有兩人齊心，才能建立和樂的家庭。藉此端午佳節再提醒，非洲豬瘟威脅仍在，如果收受國際郵寄包輸入豬肉產品，收件人將處20萬到100萬元罰鍰，請務必告知親友，以免受罰。