高雄一名女飼主因養了5隻兔子，日前遭同住的大伯嫌髒，大伯竟將5隻兔子裝進麻布袋大力摔打，造成3隻兔子肋骨斷裂、肺出血、腿骨骨折死亡；沒想到知名人士近日再爆料，女飼主的奶奶、大伯的母親疑似提供麻布袋，事發當下還在旁諷刺畜生，事後把女飼主趕出家門，原PO怒批「真的傻眼，噁心的母子」。

高雄市議員黃紹庭10日晚間在臉書貼文指出，一名女飼主的大伯不滿姪女飼養的兔子造成髒亂，竟然用麻布袋裝了5隻兔子狠摔主，飼主回家發現大伯對兔子動手，當時有1隻兔子當場被摔死，另4隻兔子還有呼吸，送至寵物醫院救治，遺憾的是在送醫中1隻死亡，另1隻就醫過程死亡，僅存兩隻。

另名網友昨（15）在臉書「爆料公社」再度爆料稱，該名大伯的母親，也是女飼主的祖母竟是幫兇，不但提供麻布袋，還在旁冷眼以對、嘲諷畜生，稱該母親在外做生意經營好形象，兒子在外稱兄道弟做放款生億，「真的傻眼，噁心的母子，目前還不知道下文，他們一樣做生意裝好人，賺錢賺滿滿」。

該名網友還說該名飼主與妹妹被祖母趕出家門，目前已找到租屋處，而生父從未插手處理，「小孩內心的創傷跟陰影是一輩子的，真的很心疼，而且小孩很乖」；動保處說，經查證屬實，將把動手摔兔子的男子依《動物保護法》函送地檢署，可處2年以下有期徒刑或拘役，併科20萬以上200萬元以下罰金。