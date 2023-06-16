大陸近年積極鼓吹「文化自信」、「說好中國故事」，兩岸知名作家余秋雨在上海戲劇學院一場講座上就呼籲，建立文化自信，不能光是在電視、網路裡空講，一定要多出去走走，培養世界眼光與實地考察的說服力；而文化也必須跟著時代脈動適時創新與轉型。

澎湃新聞報導，余秋雨指出，建立文化自信的時候，一定要找到實物證據，不能空講，不能用慷慨激昂的語言在電視裡面、在網路裡面拚命的講中國多好多好，僅僅這樣講立場是對的，但是說服力不夠。

他認為，所有的人都在講文化，文化變成了一個通用話語，就造成一個不好的結果。「現在由於大家都喜歡中國文化，他們通過電腦檢索，大講特講，講太多以後，浪費了很多年輕人的時間。」

余秋雨直言，「我們光是在自己的領域裡拼命講自己，這效果還不好，一定要取得世界眼光，一定要具有實地考察的說服力，這一點很重要。」

「不要老是在電腦前沒完沒了浪費太多的時間。」他強調，在生命力充沛的有限階段，儘量多走走，多想想，多寫寫。應該比較獨立地和蒼天大地聯繫在一起，比較獨立地抓住自己生命和宇宙的關係、自然的聯繫；在走的過程中才會更進一步了解中華文化的美麗，「更會產生文化自信，更會講好中國故事。」

至於如何平衡保護傳統經典和開創新的文化，余秋雨表示，當前有一些文化人不斷的全部都落實在「傳統」上，這是錯誤的。「如果我們的年輕人一投陷到經典裡面去，快速發展的時代怎麼辦？文化必須創新，必須轉型，必須和今天的生活連在一起，必須和新時代連在一起。」

但余秋雨也解釋說，作為知識沉澱要了解經典，這個經典對我們一生都管用。但是真正的藝術的核心是「創造」或「創新」。「創新往前走並不摒棄傳統，我們的祖先就是這麼來的，我們的修養也是這麼來的，但是希望用更多的力量投入創新。」