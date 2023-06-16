2023年過了快一半，許多人十分關心下半年運勢，對此，塔羅牌老師艾菲爾指出，12星座受行星「逆行衝擊」影響，要格外留意自身的衰運月份，像是天蠍在9月時恐面臨破財危機，巨蟹7月會遇到感情波折或考驗。

▍牡羊座：6月份

牡羊座在冥王星逆行進入摩羯座期間，將面臨深入探索內心的時期，可能會發現自己內心的一些隱藏恐懼、執念或陰暗面，需要勇敢地面對和釋放。同時，可能會遭遇讓你感到無力或挫敗的情況，需要學會放下控制和執著，接受變化和不確定性。在這個月份裡，要保持冷靜和理性，避免情緒化行為，避免衝動或自我毀滅的舉動。重要的是正視內在的挑戰，積極應對變化，以實現個人的成長和發展。

▍金牛座：8月份

金牛座在天王星逆行進入金牛座期間將面臨變革和突發狀況，原本穩定安逸的生活可能會被打破，你可能會遭遇一些意外的挑戰或機遇，需要迅速調整和適應。同時，你可能會感到對新事物或觀念的抵抗和困惑，需要敞開心胸和視野，嘗試接受和學習。在這個月份，保持靈活和開放的態度至關重要，避免因固執、保守而錯失良機或招惹麻煩，重要的是勇敢面對變化，敢於探索新領域，以促進個人的成長與進步。

▍雙子座：9月份

雙子座在水星逆行進入處女座期間需要特別關注溝通和細節，你可能會發現自己在言辭表達或訊息傳遞方面出現一些錯誤或誤解，需要多加澄清和確認。同時，你可能會遇到瑣碎或煩瑣事務的困擾，需要耐心處理和解決。在這個月份裡，保持思維清晰和言辭準確非常重要，避免因為粗心或隨意而引起不必要的麻煩或損失，務必注重細節，並與他人保持良好的溝通，這將有助於避免誤解和提高工作效率。

▍巨蟹座：7月份

巨蟹座在金星逆行進入獅子座期間需要重新審視自己的感情和價值觀，你可能會發現自己對愛情或自我價值存在一些疑慮或不滿，需要重新檢視和調整。同時，你可能會遇到一些感情上的波折或考驗，需要加強溝通和理解。在這個月份裡，要注意保持自信和平衡，不要因為過於敏感或依賴而影響自己的幸福和尊嚴，重要的是要真實對待自己的感受和需求，與伴侶或重要的人坦誠交流，並尋找平衡與和諧的解決方案。

▍獅子座：12月份

獅子座在水星逆行進入摩羯座期間需要特別關注事業和社交方面，你可能會遇到工作或人際關係上的一些障礙或挫折，需要更加努力和合作。同時，你可能會感到自信和魅力有所下降，需要重新找回自己的光彩和活力。在這個月份裡，要保持謙虛和負責的態度，不要因為驕傲或固執而得罪他人或錯失機會，重要的是要保持積極的心態，靈活應對變化，努力克服困難，為自己的事業和人際關係創造更好的機會和成果。

▍處女座：8月份

處女座在水星逆行進入處女座期間需要特別關注自我和健康，你可能會發現在思考或表達方面出現一些混亂或錯誤，需要多加檢查和修正。同時，你也可能會遇到身體或心理上的不適，需要多加照顧和放鬆。在這個月份裡，要保持清醒和寬容的態度，不要因為焦慮或苛求而給自己或他人造成壓力及傷害，重要的是要關注自己的身心健康，定期休息和放鬆，尋找平衡和內心的寧靜。同時，通過提升溝通和思維的準確性，可以更好地處理工作和人際關係，為自己創造更好的生活品質。

▍天秤座：6月份

天秤座在冥王星逆行進入摩羯座期間需要面對自己內在的變化和成長，你可能會發現存在著一些深層的情感或潛意識需要被釋放或轉化，需要勇敢地面對和接受。同時，你也可能會感受到自己的價值觀或人生觀發生了改變，需要重新定位和調整。在這個月份，要保持真實和積極的態度，不要因為迷惘或消極而失去自己的方向或信念，重要的是要與自己的內心對話，審視自己的情感和渴望，並積極尋找適合自己的成長和發展之路。透過接納變化和探索內在的需求，你將能夠邁向更加真實和有意義的人生旅程。

▍天蠍座：9月份

天蠍座在木星逆行進入金牛座期間需要重新審視自己的財運和資源，你可能會遇到一些金錢或物質方面的困難或損失，需要重新規劃和管理。同時，你也可能會感受到對享受和安全感的缺乏，需要重新找回自己的豐盛和信任。在這個月份，要注意保持節儉和感恩的心態，不要因為貪婪或懷疑而浪費或錯失機會，重要的是要重視自己的財務狀況，審查自己的開支和投資，並尋找穩健和可持續的財務策略。透過謹慎管理和積極行動，你將能夠渡過這個挑戰期，重新建立起穩定和豐盛的財富基礎。

▍射手座：12月份

射手座在水星逆行進入摩羯座並於12月23日進入射手座的期間需要注意學習和旅行，你可能會遇到一些知識或見識上的障礙或錯誤，需要重新學習和修正。同時，你也可能會遇到一些旅行或冒險上的困難或風險，需要重新安排和小心。在這個月份，要保持謹慎和實際的態度，不要因為好奇或衝動而陷入麻煩或危險，重要的是要對自己的學習和旅行計劃進行準備和安排，確保能夠充分利用這段時期來積累知識和體驗。同時，要保持開放的心態，願意接受新的觀念和文化，以豐富自己的視野和經驗，透過謹慎和冷靜的行動，你將能夠克服挑戰，獲得有益的學習和旅行體驗。

▍摩羯座：6月份

摩羯座在冥王星逆行進入摩羯座的期間需要面對自身權力和地位的挑戰，你可能會遭遇事業或社會上的競爭和挑戰，需要重新證明和爭取自己的地位。同時，你可能會感受到責任和壓力的增加，需要重新分配和承擔。在這個月份，要保持堅強和積極的態度，不要因為恐懼或消沉而放棄自己的目標或理想，重要的是要審視自己的權力和地位，並採取必要的行動來提升自己的能力和影響力。同時，要尋找適合的平衡，合理安排時間和精力，以克服挑戰並取得成功。這是一個重要的時期，透過勇氣和努力，你將能夠在事業和社會中取得重要的成就和進展。

▍水瓶座：6月份

水瓶座在土星逆行進入雙魚座的期間需要重新審視自己的夢想和理想，你可能會對未來或社會產生疑問或不滿，需要重新思考和改變。同時，你可能會遭遇現實或規則上的限制或阻礙，需要重新適應和創新。在這個月份，要保持理智和合作的態度，不要因為叛逆或孤立而與他人產生衝突或隔閡，重要的是要以平衡的方式面對現實，尋找創新的方法來實現自己的夢想和理想。與他人合作和溝通將是解決問題和克服挑戰的關鍵，保持開放的心態，接受新的觀念和方法，以適應變化的環境。透過重新思考和調整，你將能夠找到新的方向和機會，實現自己的抱負和追求。

▍雙魚座：6月份

雙魚座在土星逆行進入雙魚座，並且在6月30日海王星也開始逆行的時期，面臨著對信仰和靈性的重新審視。你可能會感到對宗教或哲學產生困惑或失落，需要重新探索和確定，同時，你也可能會發現自己的感受和直覺減弱或混亂，需要重新傾聽和澄清。在這個月份，要保持信心和清醒，不要因為迷茫或幻想而失去自己的方向或真相，這是一個重要的時期，需要你審視自己的信仰體系和靈性觀念。你可能會開始質疑過去的信仰，或者對當前的信仰感到迷茫，這個時期提供了重新思考和重新定義自己信仰的機會，要勇敢地追求內心的真實和與靈性的連接，不要被傳統或他人的觀點束縛。