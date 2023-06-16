新電信三雄時代即將到來，國際行動網路報告權威機構OpenSignal在合併前檢測了四家電信業者合併前的區域結果，遠傳電信和台灣大哥大在幾乎所有指標上，都優於規模較小的被收購業者亞太電信和台灣之星，差距在下載速度體驗方面最為明顯，下載速度比被收購的公司快60％左右，意即合併後對亞太電信和台灣之星用戶有利。

NCC已通過有條件批准遠傳電信收購亞太電信，台灣大哥大收購台灣之星，接下來要等公平會點頭，這將使電信業者減少到3家。值得注意的是，遠傳電信和台灣大哥大能夠挑戰競爭對手中華電信的市占率，使台灣業者之間的競爭更加激烈。

OpenSignal指出，亞太電信在所有地區的可用率得分低於遠傳電信，在中部、北部和南部地區平均為1.4個百分點。台灣之星與台灣大哥大進行比較的情況也是如此，儘管各地區之間的平均差異只有0.5個百分點。較大業者的較高得分表明，較小業者的用戶群有望看到可用率改善，因為它們的網路將與較大業者的網路整合。

在下載速度體驗方面，我們看到了合併實體之間的明顯差異，遠傳電信用戶觀察到的下載速度平均比亞太電信用戶快21.8Mbps（61.2％）。這兩家合併業者在南部地區的差距最大，為23.4Mbps（67.8％）。台灣大哥大的情況也類似，該業者在所有地區的速度平均超過台灣之星18.5Mbps（63.2％）。同樣是南部地區的差異最大，為19.7Mbps（68％）。

OpenSignal表示，規模較小的業者在行動體驗方面的得分明顯低於規模較大的合作伙伴，這表明未來有改進的潛力。由於市占率的擴大，這些合併將使遠傳電信和台灣大哥大獲得更大的規模經濟效益，期望進而與中華電信抗衡。由於整合過程比較緩慢，合併可能需要一段時間才能產生效果。網路整合中的風險，可能這會造成給其中一方或兩方的現有網路使用者帶來短期的不穩定。