台中市議員林祈烽16日在市議會總質詢時揭露，一名寶成高階主管被3名員工指控性騷。（張亦惠攝）

台中市議員林祈烽16日在市議會總質詢時揭露，一名寶成高階主管被3名員工指控性騷。（張亦惠攝）

性騷me too風波延燒，台中市議員林祈烽16日在市議會總質詢時揭露，一名寶成高階主管被3名員工指控性騷，在寶成性平會到議會與被害人進行訪談時還派人前往跟監、偷拍，該名高階主管也是台中市政顧問，要求市府處置。市長盧秀燕表示，已啟動解聘程序，展現決心。

林祈烽播放監視器畫面並表示，14日上午受害者跟性平會委員到他研究室要進行訪談，一名黑衣男子埋伏在樓梯，待大家經過後，該男子立即尾隨並持手機跟拍錄影，他們進入研究室後，該名黑衣男還多次趴在門上偷聽。後續發現該名黑衣男子是寶成公關室員工，為何會得知性平會在議會進行訪談？是否受到加害者指使？目前都待釐清。

林祈烽說，該名加害者要求男、女員工下班後要陪同應酬，應酬喝醉後，男員工要上前攙扶竟被該主管拒絕，要求女員工攙扶他，還趁機摸女員工內衣，回到辦公室後，還將女員工單獨帶進小房間，抓著她的手不讓她離開，女員工只好打電話給同事求救，才得以離開，受害者當時因怕丟了工作，不敢跟該主管撕破臉，近來站出來指控。

林祈烽痛心指出，性騷擾受害者到台中最高民意殿堂接受性平訪談，竟被跟監、偷拍，這名加害者還任職台中市市政顧問，有市府背心、名片，出席公開場合甚至能代表市長，請問台中市目前要如何處置？寶成處理流程是否違法？勞工局是否能要求寶成將該主管停職調查？

盧秀燕表示，台中市政府對此事採取高道德標準，啟動解聘展現決心跟態度，另，只要議員不會妥協就是給受害者最大的支撐；也相信檢調會偵辦相信不會吃案。勞工局長張大春表示，今天會立即派員前往了解，若該公司未依照性平法做立即有效的補救措施，會立即要求改善。