針對台中市議員林祈烽爆料寶成羊姓副總涉性騷前員工一事，羊男為林祈烽將未經查證事項、未經司法調查事項，即公諸於世，說得似乎已經經過司法判決程序，已嚴害損害其名譽，16日委任律師到台北地檢署控告林祈烽誹謗罪。

律師並代羊男發表聲明，指這起事件未經司法調查，但林議員卻在議會現場，把此事說的繪聲繪影，好像真的一樣，已對其名譽造成非常大損害，與其亂潑黑水，如果林站的住腳的話，就各自提告，藉過司法程序來釐清真相。

律師說，針對外界的不實指控，羊男感到悲哀及無奈，民意代表在議會躲在保護傘下，去無中生有，利用政治資源，達到個人的政治目的，已嚴重模糊MeToo運動追求的社會正義及真理，對於受害者更是更深的傷害。

律師說，民意代表操弄輿論，不但毀了自己，也損及政黨形象，羊男不願隨之起舞，真相一切交由司法釐清。

至於被前員工指控性騷擾部分，律師表示公司已進行調查了解中。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。