太陽聯盟執行長KAKILA潘恆逸，涉嫌教唆幫眾砸店被逮。（警方提供）

林森北路某酒吧今年2月凌晨遭放信號彈砸店。（警方提供）

53歲曾任太陽會突擊隊長、現任太陽聯盟執行長，綽號KAKILA的潘恆逸，2月時曾因債務糾紛，指使手下前往林北北路某酒吧砸店、丟信號彈，北市刑大經連月追查，逮捕潘在內的5嫌，全案依組織犯罪送辦。

北市刑大偵一隊隊長葉宣岑指出，潘與現任天道盟主「鐵豹」曾盈富為師兄弟，當年天道盟成立「捍衛隊」、「突擊隊」，2組織負責第一線火拚砍殺，武裝火力驚人，就是分別由曾、潘2人擔任隊長。

2002年11月16日，北市議員陳進棋前往士林區某餐廳拜票後，遭另名候選人陳朝琴教唆殺手董智泰伏擊，身中3槍不治，潘當時就是董的仲介人，事後潘也因此被逮、入獄服刑。

警方指出，與天道盟同體系的「太陽聯盟」2020年成立後，潘即擔任聯盟「執行長」一職，該組織陸續涉及多起暴力、槍擊案件，今年2月9日凌晨，潘因一起債務紛糾，指稱手下前往林森北路酒吧丟信號彈、砸店並打傷店長及服務生，恐嚇嗆聲後揚長而去。

北市刑大偵一隊經連月追查，日前兵分多路，前往雙北地區逮捕潘恆逸，以及溫姓、陳姓等4名手下，但潘到案後表示他並未到場，溫等人他認識但不是其部下，他也沒有教唆，但警方並不採信，訊後依組織犯罪、公共危險等罪送辦。

北市警方強調與黑道幫派勢不兩立，「打擊犯罪、掃黑制暴」是不變的決心，對於危害社會治安的各類犯罪絕不寬貸，讓民眾享有安全、健康的生活環境。