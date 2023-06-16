清華大學、陽明交通大學學生人數眾多，年輕、學生族群有使用網路購物習慣，新竹市警二分局「識詐宣導團」分析受理詐欺案件類型，發現學生族群容易被假網拍、解除分期付款2類詐騙，特地到清大商圈宣導詐騙手法，並發送與便當店聯名小物宣導品。

警方指出，識詐宣導團為深植民眾識詐意識，向學生說明幾種常見詐騙手法，例如盜取線上訂購服務平台（如：電影院訂票、餐飲業訂位、演唱會購票）個資，取得被害人網購資料，以訂購紀錄取信被害人，再謊稱錯誤設定扣款、VIP權限等等誘騙被害人至ATM操作匯款或至超商購買遊戲點數。

或者，在臉書、IG等社群網絡張貼出租房屋資訊或販賣公仔、電子產品等高單價商品，詐騙學生族群轉帳付款，後即失去聯繫。

警二分局長林昆達說，透過宣導讓全民「識詐」，是警方重點工作之一，亦是維護地方治安工作的基礎，為擴大識詐宣導成效，將持續利用實體及網路等方式進行宣導，並依分群分眾針對不同族群宣導識詐，呼籲民眾倘遇有疑似詐騙案件，應保持冷靜，並撥打165反詐騙專線或110報案專線查證，防止被詐騙的機會，有效守護民眾財產安全，共同維護地方治安。