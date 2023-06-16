台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄近幾年產業話題熱絡，受台積電效應引爆一波房市熱潮，帶動價量表現上揚，高雄新增房貸件數在2021年Q4時衝上7,991件，達近十年最高點，然而近期產業話題消減，加上持續受政府打炒房政策、央行五度升息等因素影響，都讓高雄市場買氣走緩，尤其對自住客群來說，受房價高漲、貸款利率上調，購屋負擔增加不少，買房相對更需精挑細選、預算也更精打細算，因此整體購屋表現也相對保守。

另外觀察高雄Q1平均購屋房貸為731萬元，比去年同期減少約16萬元，而平均鑑估值則從1,013萬元減少約5萬元，降低至1,008萬元，平均購屋面積也從46坪縮水至44.5坪。

李家妮表示，央行15日宣布利率凍漲，將有利於觀望客群伺機進場布局，不過也新增信用管制，包含高雄市在內的六都和新竹縣市，自然人第2戶購屋貸款，最高成數上限為7成，且無寬限期，依照高雄Q1的平均鑑估值千萬左右，對於打算先買後賣的換屋族，得多準備一百萬，多少提高未來換屋置產的難度。