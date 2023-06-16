身穿絲綢長裙，7位仙女舞者娉婷飄逸；男主角牛郎與演員扮演的牛隻隨樂音搭配舞蹈，民族舞劇經典《七夕雨》將由臺北市立國樂團於6/16-18連續三天在臺北表演藝術中心大劇院經典再現。《七夕雨》改編自牛郎織女的淒美愛情故事，情節古典，39年前以現場國樂團演奏搭配舞者演出，精緻優雅，傳為美談，堪稱跨界經典。

《七夕雨》1984年在臺北市藝術季舉行首演，由知名作曲家鄭思森作曲，舞蹈家許惠美編舞，陳澄雄指揮臺北市立國樂團在臺北市立社教館演出，以獨特舞劇形式呈現民間耳熟能詳的美麗傳說。

臺北市立國樂團團長陳鄭港表示，《七夕雨》1984年首演，開啟臺灣民族舞劇及大型製作的先河，在此之前，要動員這麼多藝術家跨界合作，相當不容易。陳鄭港表示，相信在新的舞臺技術、音樂、舞蹈以及多媒體領域菁英合作下，2023年的《七夕雨》將會再造經典，為今年的臺北市傳統藝術季劃下完美的句點。

民族舞劇經典《七夕雨》場景：七仙女下凡嬉戲。(圖／臺北市立國樂團提供)

由當代國樂作曲與民族舞蹈大師攜手打造

《七夕雨》全劇分成楔子、第一幕「仙女之舞」、第二幕「牛郎織女的故事」、第三幕「喜鵲舞」以及尾聲。整段樂曲鄭思森融合不同樂器獨特的音色與曲式，以敘事曲形式推動劇情發展，或莊嚴或婉轉，或輕快或哀怨，層層刻劃帶動劇中情境與人物內心情感的轉折。

作曲家鄭思森以國樂指揮家與作曲家身分活躍於70年代臺、港與新加坡，他的音樂聲響豐富，作品類型多元，其中《松》、《竹》、《梅》與《七夕雨》同為代表作，為當時國內眾所公認、最受矚目的國樂作曲家。但因病魔纏身，1986年43歲時過世。

許惠美則是臺灣舞蹈界經典人物，尤其是民族舞蹈非常出色，為舞蹈教育付出青春歲月，也為舞蹈界作育英才無數，曾獲頒第19屆國家文藝獎章，代表作除了《七夕雨》之外，早年作品《採蓮謠舞》、《天女散花》、《四季春》等等都極受歡迎，1993年55歲因病離世。

民族舞劇經典《七夕雨》場景：牛郎織女互訴情衷。(圖／臺北市立國樂團提供)

重新感受民族舞蹈深度美學

由於主創群相繼辭世，1995年文建會策畫的「臺北國際舞蹈季─許惠美紀念舞展」中，《七夕雨》是由許惠美妹妹、舞蹈家許梨美重現，這次則是第三度演出。許梨美表示，她旅美教學多年，深知民族舞蹈可以代表一個國家的文化與精神，像是俄羅斯的芭蕾、西班牙的佛朗明哥等，希望透過舞劇《七夕雨》的再現，能夠讓大家重新感受民族舞蹈的深度美學。

本次擔任藝術總監的臺藝大表演藝術學院院長曾照薰曾兩度演出《七夕雨》，曾照薰說，1984年首演時她擔任七仙女當中一位，1995年則演出織女一角。曾照薰表示，為了這次《七夕雨》演出，許多第一、二代的舞者都自願甚至義務回來指導新生舞者，對自己當年所跳的位置記憶猶新，情感深刻，也可以看出這齣舞劇帶給一個世代的影響力。

除了場內的精彩演出外，北科大元宇宙XR研發中心與中華電信資訊技術分公司特別為《七夕雨》設計了一款體驗遊戲，以微軟Kinect技術為基礎，將體驗者的姿勢投射至《七夕雨》場景中之角色，親自體驗手舞足蹈的樂趣；當角色動作與劇情需求吻合時將可觸發遊戲事件，讓遊戲繼續推進。活動將於6/16-18演出前1小時於臺北表演藝術中心大劇院入口處外進行，歡迎有興趣的觀眾朋友憑《七夕雨》票券現場依序免費體驗。

民族舞劇經典《七夕雨》場景：牛郎織女鵲橋相會。(圖／臺北市立國樂團提供)

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