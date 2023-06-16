【全程字幕】不支持侯友宜？拋「政黨輪替大聯盟」遭質疑 羅智強批：邏輯我聽不太懂 @ChinaTimes ​

國民黨前議員羅智強昨（15）日與媒體人王淺秋共同發起「政黨輪替大聯盟」，但卻被定調為「不支持侯友宜」，讓他決定取消記者會，並在今日回應此事，說支持政黨輪替不代表不支持侯，而是希望凝聚這股社會力量，讓國民黨與民眾黨一起整合。

羅智強表示，政黨輪替是目前台灣人民的最大公約數，不論是偏侯友宜派、柯文哲派、郭台銘派，或是其他人派，前提都是要先實現政黨輪替，這些人才有機會當選總統，且國民黨徵召侯時他也在現場，親眼看侯連喊3次要政黨輪替，「侯友宜市長也支持政黨輪替，那為什麼支持政黨輪替會等於不支持侯友宜，這邏輯我希望大家一起幫我想想」。

羅智強指出，他與王淺秋的力量非常微薄，作為倡議人只是希望讓大家能夠一起討論此公共議題，希望國民黨及民眾黨能共同成為火車頭，當大家一起把力量整合，政黨輪替才有可能實現。

有媒體詢問，若侯友宜民調持續墊底，支持此理念是否代表要棄保侯？羅智強則說，他不反對棄保，但若依目前態勢進行，且所有參選人都選到底，最後選票會呈現4：3：3，賴清德將勝選，那到底是誰要棄保誰；羅更提到，雖然目前有民調顯示侯排第3名，但其實侯的民調起伏不定，雖然有時第3，但有時也會衝到第1，如果只討論侯排第3的民調，對他有點不公平。

至於應該由誰整合誰，羅智強則說，國民黨與民眾黨身為當事政黨，要進行整合就會有利益、利害關係等問題，如此一來整合注定會失敗，所以必須有一個強大的社會共識，讓兩黨有意願一同整合，雙方沒有主體性、沒有誰主誰從，也沒有誰整合誰的問題。