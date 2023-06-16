法新社報導，戴琪在全國記者俱樂部（National Press Club，NPC）演說指出，「脆弱的供應鏈和不可持續的全球化」需要改革來因應，像這樣的挑戰將對貿易政策產生影響。

美國拜登政府一直嘗試擺脫傳統的貿易協議。戴琪表示，藉由著重於效率和低成本，這些交易允許非協議締約國提供大量內容。

戴琪指出，這有利「搭便車者，他們未簽署協議中任何其他責任義務，諸如勞工和環境標準」。

她認為這種作為給那些利用「不公平競爭而成為生產中心」的國家帶來好處。

戴琪還表示，以效率和低成本為重點，生產轉移到美國以外，並「在一個經濟體中日益鞏固」，就像中國一樣，這個國家「操縱成本結構」並控制關鍵產業。

雖然人們預期隨著國家因貿易流通而獲得財富，勞工標準和環境保護也會逐漸升高，但並無設立護欄保證會發生上述情況。戴琪說，這個系統藉著維持低標來鼓勵各國參與競爭。

她說，在諸如「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework）討論等新的貿易活動中，美國官員試圖更注重勞工、環境和小型企業。

根據戴琪說法，重新設計供應鏈意味生產能更加容易自危機和中斷中恢復過來。