藝人許傑輝接連遭控性騷，多年的良好形象毀於一旦，正在拍攝的《我的婆婆怎麼那麼可愛》也慘遭換角，讓他於昨(15日)宣布退出演藝圈，不過率先爆料「群交配音」的受害者，卻發文逆風力挺許傑輝，更強調「換角對製作團隊以及其他演員並不公平」。

最初在臉書「黑特劇場HateTheatre」指控許傑輝要求「群交配音練習」的受害者，凌晨竟發文為許傑輝說話，指出選擇在近日說出來，是考量到「可能還有其他受害人」，，並沒有所謂的跟風或是「蹭」，希望藉此讓後輩不要再次經歷相同困境，尤其隨著越來越多受害者站出來，更能將彼此長期積壓在心裡的陰霾分享出來，相互扶持面對這場風波。

這場風波如今觸動社會神經，受害者希望性騷擾及不當表演培訓，能就此不存在於學習表演藝術的過程，利用「專業、權勢」，且以「藝術」為名的傷害，更不該存在職場及社會，因此未來在培訓、親密戲和性與身體有關的訓練上，更應該重視此環節，以免對演員造成傷害，接著向許傑輝先生及及經紀團隊喊話：「能主動出面說明，發揮影響力，對當事人們及社會能有一個交代」。

性騷風波爆發後，許傑輝不僅宣布退出演藝圈，參與的劇集《我的婆婆2》也緊急停拍，該名受害者表示揭發並非要落井下石，或讓許傑輝被封殺，導致他被換角，畢竟他在劇中成功賦予該角色生命是有目共睹，倘若換角對製作團隊及其他演員皆不公平，更不忘強調希望每位受害者都能得到公正和尊重的對待，畢竟該被檢討的，從來就不該是受害者。

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